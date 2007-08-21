Уборка урожая в экстремальных условиях

Сельхозпредприятиями Брестсчины уже намолочено более 900 тысяч тонн хлеба.

Однако ниже прогнозных они оказались в ряде районов области. Из-за погоды, им не удалось достичь прошлогодних результатов. Убирать урожай пришлось в поистине экстремальных условиях.

Урожай 2007 в "Агро-Кобринское", несмотря на капризы погоды, убран оперативно и без потерь. Зерно как никогда на территории предприятия не складировалось. С полей сразу на доработку в сушилку. Осилить все объемы с лихвой позволил новый сушильный комплекс. Его вместимость 60 тонн. Что значительно сэкономило время и деньги.

К областному пирогу аграрии уже приплюсовали причитающиеся 930 тонн пшеницы. Хлебная жатва, уже завершена в 5 районах Брестчины. Земледельцам осталось убрать считанные гектары. Намолотить 1 миллион тонн зерна, к сожалению вряд ли удастся. Однако результат этого года все-таки радует.

