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Уборка овощей продолжается

19 сентября 2006 08:16
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На полях то и дело мелькают разноцветные платки да белеют мешки. Овощеводы стараются быстрее собрать урожай. Кто знает, сколько еще теплых дней подарит погода.

В первую очередь силы брошены на картофель и  лук. Эти культуры к дождям особенно привередливы. Специалисты говорят, что 10% выращенного уже потеряли. Часть луковиц сгнила, а часть не вызрела из-за непогоды. Таким же, предполагают, будет и урожай моркови. На полях сельскохозяйственного  предприятия  "Азерицкий-Агро" ее нынче высадили около тридцати гектаров. Еще сорок пять гектаров свеклы, двадцать гектаров капусты и почти столько же - тыквы, кабачков и зелени.

Овощеводы говорят, что без витаминной продукции минчане не останутся,  главное - темпы уборки. Все приходится делать вручную, а рабочих рук не хватает. Нехватка людей ощущается  и на складах, куда свозят овощную продукцию. Прежде чем отправить в торговую сеть, картофель нужно перебрать, а лук высушить.

Собрать весь урожай овощеводы  планируют за полторы-две недели. А уж потом наступит время традиционных осенних ярмарок.

# Экономика

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