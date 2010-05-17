У Роспотребнадзора в этом сезоне нашлись новые аргументы, чтобы «защитить» свой рынок от белорусских товаров

Добрушский фарфоровый завод терпит убытки и теряет репутацию из-за того, что Роспотребнадзор якобы нашел в белорусской посуде сверхнормативный свинец и кадмий. Другое ведомство - Россельхознадзор - закрыл путь на российские прилавки для продукции Смолевичской птицефабрики.

Продукция Смолевичской птицефабрики оказалась в одном списке вместе с производителями мяса из США, Нидерландов и Италии. В любом другом случае такое соседство можно было бы назвать престижным. Но только не в данной ситуации. Ведь попадание в очередной перечень предприятий, составленный Россельхознадзором, означает запрет на продажу в России.

Конечно, правила для всех должны быть едиными. Однако, товары из Беларуси в последнее время стали слишком часто испытывать давление со стороны российских госструктур. Анна Григорьевна уже десять лет торгует мясом смолевичских бройлеров. Новость о том, что точно такие же крылышки и бедрышки в России забраковали оптом, вызвала у продавца только удивление.

Анна Бойко, продавец:

Как запретили, так и разрешат, мне кажется, также как и с «Савушкиным продуктом» было. Сначала запретили, потом разрешили, так я думаю и здесь — нашу продукцию любят и в России.

Российские эксперты нашли антибиотики в партии мяса из Беларуси. На птицефабрике сейчас проводится проверка. Специалисты обещают ужесточить контроль на этом предприятии. Впрочем, если доксициклина в курятине и не окажется, все равно опротестовать решение Россельхознадзора юридически сложно.

Юрий Федоров, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Так как не было согласованных позиций и лабораторий, которые могли бы проводить какие-то экспертные испытания, возникли такие проблемы. Опять же, в рамках Таможенного союза будет предусмотрена система повторных лабораторных испытаний, которая будет иметь юридическую силу и будет ставить окончательную точку в таких случаях.

Показателен пример с посудой из Добруша. Роспотребнадзор признал ее опасной для потребителей – сначала в Забайкалье, потом и в Калининградской области. Белорусские службы проверили тарелки и чашки ровно в сотне магазинов по всей республике и не обнаружили опасных концентраций.

Татьяна Пышкало, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»:

Вся эта ситуация негативно сказывается на репутации Добрушского завода как надежного поставщика качественной продукции. Предприятие может понести колоссальные убытки в связи с барьерами на пути экспорта белорусских товаров в российскую федерацию, объем которого составляет 50% от всей производимой продукции.

Что касается молока, то в Минсельхозпроде заверяют – в этом сезоне обойдется без торговых баталий. Аграрии договорились регулировать рынок. Сейчас, к примеру, Беларусь приостановила поставки сухого молока в Россию.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Беларуси:

Мы с Еленой Борисовной Скрынник держим в ручном режиме эту работу. Если какой-то наш продукт на рынке становится избыточным, позволяет сбрасывать цену на рынке в Российской Федерации и не закупается у своего собственного производителя, а закупается у Беларуси, — мы договорились, что она мне оперативно дает эту информацию и мы будем принимать меры.

Чтобы «молочная война» больше не повторилась, производители обеих стран собираются объединиться в единый союз. Отсутствие барьеров в торговле – интерес взаимный. Главное — решать подобные проблемы с помощью диалога, а не диктата.