У новых белорусских банкнот будет уникальная система защиты, аналогов которой нет в мире

Новости Беларуси. Новые белорусские денежные банкноты одни из самых защищенных в мире. Определить их подлинность можно будет не только на ощупь или по водяным знакам. Отдельно на каждой из купюр присутствует рельеф, а также специальная метка для людей со слабым зрением. На банкноты номиналом 200 и 500 рублей нанесена цветопеременная краска, а на купюрах от 50 рублей и выше применяется система защиты «МАСК», аналогов которой не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гулидин, начальник главного управления криминалистических экспертиз Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Хорошая защита, и стоит она недешево. Почему многие страны до сих пор ее не применили? Потому что не все могут себе ее позволить. Белорусские деньги настолько хорошо защищены, что партнеры говорят, что наши банкноты изготовлены с самым высоким качеством.