Прямой эфир

У новых белорусских банкнот будет уникальная система защиты, аналогов которой нет в мире

26 апреля 2016 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые белорусские денежные банкноты одни из самых защищенных в мире. Определить их подлинность можно будет не только на ощупь или по водяным знакам. Отдельно на каждой из купюр присутствует рельеф, а также специальная метка для людей со слабым зрением. На банкноты номиналом 200 и 500 рублей нанесена цветопеременная краска, а на купюрах от 50 рублей и выше применяется система защиты «МАСК», аналогов которой не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гулидин, начальник главного управления криминалистических экспертиз Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Хорошая защита, и стоит она недешево. Почему многие страны до сих пор ее не применили? Потому что не все могут себе ее позволить. Белорусские деньги настолько хорошо защищены, что партнеры говорят, что наши банкноты изготовлены с самым высоким качеством.

# Экономика # Деньги # Дмитрий Гулидин

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 25.04.2016
25 апреля 2016 17:02

Новости экономики за 25.04.2016

Лучшего предпринимателя выберут в Беларуси – претендентов на это звание ждут до 2 мая
25 апреля 2016 11:01

Лучшего предпринимателя выберут в Беларуси – претендентов на это звание ждут до 2 мая

Зачем по конструкциям БелАЭС стреляли из пушки и что думает о Беларуси гендиректор МАГАТЭ?
23 апреля 2016 17:08

Зачем по конструкциям БелАЭС стреляли из пушки и что думает о Беларуси гендиректор МАГАТЭ?