У населения растет спрос на золото

За первые четыре месяца текущего года население и юридические лица Беларуси приобрели более 10 тысяч мерных слитков золота общим весом около 390 кг. Как сообщили в Нацбанке страны, это больше, чем продано за весь прошлый год. Причём, наибольшей популярностью пользуются 10-граммовые слитки. По словам специалистов, именно этот драгметалл население использует в качестве одного из выгодных средств сохранения сбережений, с учетом того, что стоимость золота на мировых рынках стремительно растет и бьет рекорды.

Кроме того, в Беларуси растет спрос и на серебряные и платиновые слитки.