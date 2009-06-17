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У московских покупателей не спросили, какое молоко они хотят пить!

17 июня 2009 18:01
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Россияне с боем сметают с московских прилавков остатки белорусской молочной продукции.

Рынок  в последнее время – одно из любимых мест шоппинга москвичей. В нынешние кризисные времена жители мегаполиса покупают все больше там, где недорого. А вот возле привычного прилавка с молочкой – особый ажиотаж. Из-за закромов молочной лавки достают остатки от брестского молочного производителя. Покупатели сметают  пачки про запас. Чуть ни не с боем.

А московских покупателей на самом деле не спросили, какое молоко они они хотят пить. Российские прилавки без учета спроса и предложения оставляют без белорусского молока. Альтернативой предлагается версальские буренки или парижские коровки, сделанные в российской федерации. Если реклама – двигатель торговли, то прорекламированные молочные товары на практике тормозят торговлю российского молока.

Пока прилавки беднеют качественным и натуральным молоком, белорусская делегация изнеможенно уже который день пытается урегулировать белорусско-молочные вопросы. Вчера белорусская группа так и не добилась правды от главного санитарного врача Российской Федерации, слушая во второй половине дня вместо российского варианта решения молочных перипетий  -- гудки телефона. Зато поздно вечером все информагентства устами министра сельского хозяйства России сообщили, что переговоры с белорусской стороной успешно закончились.   Елена Скрынник победоносно сообщила, что белорусы добровольно отказались на время от поставок сухого молока, но будут продавать больше творога и сыра.

А вот на выставку белорусской продукции в Москве молока не привезли вовсе. Зато белорусское мясом наши производители не могли насытить московские аппетиты. Наверное, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, видя такой нездоровый интерес москвичей к белорусскому здоровому белку, то вслед за молоком отправил бы в Лабораториии Роспотребнадзора и белорусские мясные продукты. Хотя,  что уже ждать от Геннадия Онищенко, как не сюрпризов, которым уже наверное привыкли и россияне и белорусы.

# Экономика

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