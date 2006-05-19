У Минского мотовелозавода новые идеи выхода из экономического кризиса

После нашумевшей забастовки рабочих на Минском заводе <Мотовело> прошло полгода. Для выхода из тяжелой экономической ситуации потребовалось вмешательство на самом высоком уровне. 2,5 млн. акций предприятия было передано государству в счет погашения долгов.

В ближайшее время Мингорисполкомом заводу будет выделено 5 млрд. белорусских рублей. Это первая часть из суммы, обещанной государством для поддержки предприятия. Она пойдет на закупку материалов и комплектующих. Оставшиеся деньги используют для модернизации производства и разработки новых моделей. В течение этого полугодия <Мотовело> должен оплатить долги по кредитам и проценты на сумму почти в 30 млрд. рублей.

Несмотря на все еще сложное экономическое положение, завод ищет пути выхода из кризиса. И они уже появились. Это - новая концепция развития предприятия. Сегодня на мотовелозаводе выпускаются десятки моделей. Однако многие из них еще советского образца, и спрос на них невелик. Выход из экономического кризиса предприятие видит в увеличении ассортимента и улучшении качества выпускаемой продукции. К сотрудничеству привлекаются молодые кадры, дизайнеры и даже спортсмены. Недавно освоено производство кроссовых мотоциклов, мопедов и детских колясок. Готова эксперементальная партия картофелесажалок. Их производство - еще один путь завоевания рынка. Машины сконструированы всего за три месяца, но по ряду своих технических показателей превосходят зарубежные модели. Первые из них - уже отправлялись на посевную в Брестскую область. В планах предприятия - производство комбайнов для уборки картофеля.