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У Минского мотовелозавода новые идеи выхода из экономического кризиса

19 мая 2006 11:44
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После нашумевшей забастовки рабочих на Минском заводе <Мотовело> прошло полгода. Для выхода из тяжелой экономической ситуации потребовалось вмешательство на самом высоком уровне. 2,5 млн. акций предприятия было передано государству в счет погашения долгов.

В ближайшее время Мингорисполкомом заводу будет выделено  5 млрд. белорусских рублей.  Это первая часть из суммы, обещанной государством для поддержки предприятия. Она пойдет на закупку материалов и комплектующих. Оставшиеся  деньги используют для модернизации производства и разработки  новых моделей. В течение этого полугодия  <Мотовело> должен оплатить долги по кредитам и проценты на сумму почти в 30 млрд. рублей.

Несмотря на все еще сложное  экономическое положение,  завод ищет пути выхода из кризиса. И они уже появились. Это - новая концепция развития предприятия. Сегодня на мотовелозаводе выпускаются десятки моделей. Однако многие из них еще советского образца, и спрос на них невелик. Выход из экономического кризиса предприятие видит в увеличении ассортимента и улучшении качества выпускаемой продукции. К сотрудничеству привлекаются молодые кадры,  дизайнеры и даже спортсмены. Недавно освоено производство кроссовых мотоциклов, мопедов и  детских колясок. Готова эксперементальная партия картофелесажалок. Их производство - еще один путь завоевания рынка. Машины сконструированы всего за три месяца, но по ряду своих технических показателей превосходят зарубежные модели. Первые из них - уже отправлялись на посевную в Брестскую область.   В планах предприятия  - производство комбайнов для уборки картофеля.

# Экономика

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