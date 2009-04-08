У Магнитки нет проблем с платежами в Беларуси

У Магнитогорского металлургического комбината, поставляющего металлопродукцию в Беларусь, нет проблем с платежами потребителей.

Об этом заявил сегодня журналистам в Минске вице-президент ООО "Управляющая компания Магнитогорского металлургического комбината" Владимир Шмаков.

"С предприятиями Беларуси по оплате за металл у нас не возникало проблем, - сказал Владимир Шмаков. - В нынешних сложных экономических условиях мы используем отсрочку платежа, индивидуальный подход к каждому клиенту. И с предприятиями Беларуси у нас хорошие партнерские отношения".

По словам российского топ-менеджера, в настоящее время у компании есть дебиторская задолженность. Вместе с тем со всеми покупателями подписаны соглашения о реструктуризации задолженности и расчетов, поэтому наблюдается высокая дисциплина платежей. Используется механизм залоговых или банковских гарантий, что необходимо для обеспечения нормальной работы предприятий. "Мы не имеем права работать с потребителями нежестко", - сказал он.

Первый вице-президент компании Рафкат Тахаутдинов подчеркнул, что в нынешних условиях ставится цель сохранить трудовой коллектив, расширять производство. Уровень рентабельности на Магнитке небольшой, но получение платежей, стабильные цены на продукцию дают возможность компании уверенно чувствовать себя на рынке и развиваться дальше.

Используется и такая форма работы, как кредитование с российской стороны белорусских предприятий, покупающих в России металл. Как отметил директор ИП "БелМАГМА трейд" (сбытовая компания ММК) Игорь Цыркунов, в прошлом году эта сбытовая компания прокредитовала белорусские предприятия на общую сумму от $4 млн. до $6 млн. При этом расчеты идут только в российских рублях.

Кредитованием поставок металла в Беларусь занимается и "Приорбанк" ОАО. Как сообщил его исполнительный директор Александр Клочко, банк кредитует как "БелМАГМА-трейд", так и белорусскую сторону. Банк берет на себя определенные валютные риски при импорте сырья и металлопродукции, и таким образом осуществляет кредитование белорусской экономики. По словам Александра Клочко, за более чем год совместной работы между банком и российской компанией сложился высокий уровень корпоративного и финансового менеджмента.

