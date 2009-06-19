У Латвии нет денег на подсчет «оккупационных» убытков

Из-за сокращения бюджетных расходов правительство Латвии прекратило деятельность комиссии по оценке ущерба от «советской оккупации».

Комиссия была создана в 2005 году и занималась определением суммы убытков, понесенных республикой в период с 1950-го по 1990 год. Предполагалось, что она проработает, по меньшей мере, до 2010 года.

В апреле комиссия подготовила отчет, в котором оценила убытки, которые республика понесла за время пребывания в составе СССР. По предварительным оценкам, сумма превышает 10 миллиардов латов (18,5 млрд. долларов).

В то же время Россия, как правопреемница СССР, отвергает как претензии о компенсации со стороны Латвии, так и сами по себе заявления о том, что республика была «оккупирована» Советским Союзом, пишет «Рэспублiка».