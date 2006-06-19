У каждого министерства должен быть свой план инвестиционной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны Сергея Сидорского.

Все министерства и ведомства Беларуси должны разработать программы развития на текущую пятилетку. Как доложил сегодня Президенту страны глава правительства Сергей Сидорский, такие программы будут включать вопросы общего характера, а также планы развития инвестиционной деятельности. Каждое отраслевое министерство уже представило правительству конкретные планы развития производств и строительства новых предприятий.

Отдельный блок в программах развития у всех ведомств страны - инновационный. Все предприятия, находящиеся в ведении данного министерства, должны составить план переоснащения производства на ближайшие 5 лет. Как подчеркнул премьер-министр Сергей Сидорский,

бизнес-план теперь обязательный документ для всех предприятий и организаций Беларуси, независимо от формы собственности.

В ходе встречи Президента страны и главы правительства также обсуждался вопрос развития малых городов. Сегодня в Беларуси их около 180. В каждом таком городском поселке проживает не более 50 тысяч человек. Правительство намерено предусмотреть ряд льгот для предпринимателей, желающих развивать там свой бизнес. В таких населенных пунктах будут создавать промышленные зоны, агрогородки и зоны экономического развития, пояснили в белорусском правительстве.