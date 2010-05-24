У Грузии есть реальное желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью

Об этом в Минске заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в нашей республике Георгий Чхеидзе.

Обсудить вопросы экономического характера стороны намерены уже в июне. В Тбилиси эксперты запланировали заключить несколько договоров и подписать ряд документов, которые помогут развивать нормативно-правовую базу для кооперации. Так, в стадии подготовки в настоящий момент три документа – по защите инвестиций, свободной торговле и избежанию двойного налогообложения.

Георгий Чхеидзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь:

– За этот год мы сможем выйти на очень серьезный пакет соглашений. Среди них – те основные соглашения, которые содействуют созданию благоприятных условий для взаимовыгодного экономического сотрудничества.