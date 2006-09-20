У Гродненской таможни все под контролем

Гродненская региональная таможня в своей работе достигла небывалых показателей. Только с начала года за счёт гродненцев, бюджет государства пополнился на 115 миллионов долларов. И это ещё не предел, уверяют таможенники.

:Старшего инспектора таможенного оформления Елену Багенскую, сослуживцы в шутку называют "Шерлок Холмс в юбке". За 16 лет службы, ею выявлено около тысячи правонарушений на границе. Приходилось сталкиваться и с довольно необычными формами контрабанды, говорит Елена Здиславовна, когда ювелирные изделия прятали в тюбиках зубной пасты. Однако даже в таком случае от наказания уйти не удалось. Недобросовестного человека, по словам инспектора, она определяет с первых минут разговора.

Сотрудниками Гродненской таможни ежегодно предотвращаются сотни случаев контрабанды. Затраченные на таможенную службу средства, уверены сотрудники, возвращаются в многократном размере. И это ещё не предел, уверены в Гродненской таможне. Сегодня есть все предпосылки, чтобы работать намного эффективней. С каждым годом транзитные перевозки через Беларусь увеличиваются, необходимо только ускорить их оформление.