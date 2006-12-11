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У финансового плана страны на следующий год социальный характер

11 декабря 2006 17:41
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Более 60% средств рассчитано на образование, здравоохранение и социальную политику. По прогнозам сумма доходов бюджета составит 40 триллионов и почти 500 миллиардов рублей, а статься расходов приблизится к 42 триллионам. Так что дефицит бюджета составит 1,5% к ВВП.
Министр финансов РБ Николай Корбут заметил, что  все ветви власти стали составлять планы и прогнозы намного эффективнее. Бюджет с каждым годом все более сбалансированный. В самом скором времени бюджет и налоговые поправки рассмотрят в Совете Республики.
# Экономика

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