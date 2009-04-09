Тысяча городских трактористов Витебской области вышли на поля

Самый северный регион Беларуси активно включился в посевную кампанию. Из-за погоды Витебская область начала ее позже.

Чтобы максимально сократить сроки сева, на помощь сельчанам пришли горожане. Поддержать аграриев здесь вызвались коммунальщики. Сегодня тысяча городских трактористов вышли на поля.

– Привлечены все шефские организации предприятия райцентра, у нас сегодня на полях работают более 70 человек, это с техникой привлеченной и слесаря, сварщики на весенне-полевых работах, – рассказала телеканалу СТВ начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Докшицкого райисполкома Наталья БОРТНИК.

Механизатор Валерий на своем тракторе обычно убирает мусор с улиц, а сейчас камни с полей. Впрочем, к сельскохозяйственным работам ему не привыкать. В его семье несколько поколений аграриев.

Сегодня в помощь селу на Витебщине направлены около тысячи трактористов из коммунальных предприятий. Хозяйства пополнились и современной техникой. Этот комбинированный агрегат выполняет сразу несколько операций: и сеет, и почву обрабатывает. Оценив преимущества машины, Докшицкий район приобрел в лизинг сразу 12таких тракторов.

– Машина мощная, хорошая, удобная, комфортная, кондиционер есть, летом на улице жарко, а в машине хорошо, – отметил механизатор ОАО «Докшицкий райагросервис» Геннадий БАБИЦКИЙ.

Один трактор в поле не воин. Скоро над витебскими нивами начнет кружить и авиатехника. Миссия «крылатых помощников» – распылять азотные удобрения. Энтузиазм платежом красен. Посевная посевной, но обед у механизаторов по расписанию.

– Люди работают хорошо, с энтузиазмом, с большим пониманием, что посевная – это ответственный момент в жизни любого хозяйства, в жизни страны, для того, чтобы у нас на столе был богатый каравай, – рассказал телеканалу СТВ главный агроном ОАО «Докшицкий райагросервис» Василий ГРИГОРОВИЧ.

Витебские аграрии долго ждали весну, чтобы начать посевную, Теперь работают с большим усердием. И по праву надеются, большой урожай себя ждать не заставит.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Докшицкий район, Витебская область.