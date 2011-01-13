Туроператоры и рестораторы Витебска первыми оценили революционные изменения, прописанные в Директиве № 4

Витебщина – соседка Латвии, Литвы и России, край озер и вековых лесов, родина Шагала и столица «Славянского базара». Выгодное географическое положение, самобытная природа и богатая история сделали туризм одной из визитных карточек региона.
Руслан всего за два года превратился из путешественника-любителя в профессионального туроператора. Создать собственное турагентство начинающему предпринимателю оказалось несложно. Бизнес развивается динамично. Совсем недавно фирма открыла второй офис продаж.
Руслан Семёнов, директор туристического агентства:
При тех подвижках, которые делает наше государство для развития предпринимательства, либерализации экономики, это оказалось не так уж и сложно.
На рабочем столе Руслана среди туристических проспектов – текст четвертой Директивы. Теперь он не прочь организовывать отдых не только на заграничных курортах, но и на белорусских озерах. Больше всего предпринимателя интересует упрощение налогов и отказ от бумажной волокиты.
Руслан Семёнов, директор туристического агентства:
Я читал четвертую Директиву. С большим интересом отнесся к ней. Основные положения, конечно же, мне понравились.
Я понимаю, что государство будет работать с предпринимателями, предприниматели с государством.
Лариса Валентиновна – уже состоявшаяся бизнес-леди. Свое дело открыла 17 лет назад. Начинала с импорта электротехнического оборудования. А недавно открыла ресторан в национальном стиле, который сразу покорил не только белорусов, но и привередливых иностранцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Цены в меню, благодаря переходу к свободному ценообразованию, ресторатор планирует снизить. А вот зарплаты сотрудникам повысить.
Лариса Петрушенко, заместитель председателя Совета Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области:
Там, действительно, очень большой перечень и в плане налогообложения, и в плане арендных отношений, и в плане ценообразования.
Директиву Лариса Петрушенко оценивает не только как бизнесвумен, но и как эксперт – заместитель председателя Совета Ассоциации нанимателей и предпринимателей области. На данном этапе перед малым бизнесом она видит большие перспективы.
Лариса Петрушенко, заместитель председателя Совета Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области:
И самое главное, чтобы услышали главу государства не только бизнес-сообщества, но и чиновники поддержали эту инициативу. Чтобы мы работали как партнеры – бизнес и государство.
Возводить на новые высоты Лариса Валентиновна планирует и собственное предприятие. Не за горами открытие первой в области пивоварни. Четвертая Директива, говорит предприниматель, только ускорит реализацию оригинального проекта.