Туристические организации Беларуси примут участие в международной выставке

Национальный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке "Путешествия и туризм", которая откроется 22 марта в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне.В белорусской экспозиции основной акцент будет сделан на туристские возможности республики, развитие въездного и внутреннего туризма, а также турбизнеса. Помимо Национального агентства по туризму будут представлены ведущие предприятия и организации - участники туристского рынка Беларуси. Белорусские представители также намерены провести деловые встречи и переговоры с зарубежными коллегами, наладить контакты с туристическими организациями других стран.