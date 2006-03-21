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Туристические организации Беларуси примут участие в международной выставке

21 марта 2006 15:40
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Национальный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке "Путешествия и туризм", которая откроется 22 марта в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне.В белорусской экспозиции основной акцент будет сделан на туристские возможности республики, развитие въездного и внутреннего туризма, а также турбизнеса. Помимо Национального агентства по туризму будут представлены ведущие предприятия и организации - участники туристского рынка Беларуси. Белорусские представители также намерены провести деловые встречи и переговоры с зарубежными коллегами, наладить контакты с туристическими организациями других стран.
# Экономика

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