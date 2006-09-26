Турфирмам предложено развивать въездной туризм

Министерство спорта и туризма Беларуси в ближайшие две недели примет решение о приостановлении действия лицензий 22 турфирм, которые в первом полугодии не занимались развитием въездного туризма.Напомним, до 20 августа туристические структуры должны были представить отчеты о приеме иностранных туристов за полгода. Сегодня лицензии на осуществление туроператорской деятельности в Беларуси имеют 474 организации. 67 не представили необходимую отчетность о развитии въездного туризма. Из них у 22 турфирм действия лицензий приостановят. Остальным вынесут предписание.