Турецкий капитал пришёл на Гомельщину

Первой ласточкой стало предприятие по производству электросварных труб.

Оно было зарегистрировано в прошлом году в качестве резидента свободной экономической зоны "Гомель-Ратон". С объемом инвестиций почти 50 миллионов долларов на сегодняшний день гомельская СЭЗ занимает третье место среди шести белорусских свободных экономических зон.

В пустовавших более 10 лет бывших цехах станкостроительного завода имени Кирова в Гомеле вновь зашумело производство. Импортозамещающее производство здесь организовано турецкими бизнесменами.

Владельцы нового предприятия с белорусским инвеситиционным климатом знакомы не понаслышке. Уже более 10-ти лет в Минске успешно развивается созданное ими производство гладильных досок. Электросварные трубы - логически обоснованное расширение бизнеса, реакция на созданные в стране благоприятные условия для иностранных инвесторов. Выбор же Гомельского региона обусловлен не только приграничным положением - рядом основные поставщики Россия и Украина, но и наличием квалифицированных кадров.

Турецкие специалисты сейчас завершают наладку двух технологических линий. Уже через несколько недель обещают выпустить первую партию труб европейского качества. С выходом же производства на проектную мощность в 1700 тонн в месяц на предприятии будут задействованы до 60 рабочих. И это не предел. Вложенные полтора миллиона долларов турецкие инвесторы называют лишь началом большого проекта.

