Турецкий бизнесмен: В Беларуси мы уже не боимся делать вложения

Торгово-экономические отношения Беларуси и Турции в последние годы динамично развиваются. Набирает обороты и инвестиционное сотрудничество. Турецкие бизнесмены вкладывают деньги в строительство и сферу телекоммуникаций.

Первый визит белорусского Президента Александра Лукашенко в Турцию состоялся 14 лет назад. Тогда в 96-м был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. С тех пор динамично развиваются не только дипломатические, но и торгово-экономические отношения. Беларусь экспортирует в Турцию металлы, калийные удобрения и даже льняные ткани. Из жаркой страны нам поставляют автомобили, трикотаж и цитрусовые.

Турция входит в число значимых торгово-экономических партнеров Беларуси. По объему товарооборота она занимает 15-е место среди стран, с которыми мы осуществляем взаимную торговлю. В прошлом году белорусско-турецкий товарооборот превысил 266 миллионов долларов. А уже сначала этого года показатель достиг без малого 200 миллионов долларов.

Сегодня Правительство Турции уже прорабатывает возможность приобретения крупной партии карьерных самосвалов. Эту технику предлагает «БелАЗ». Рассматривается вопрос и совместной сборки белорусских тракторов и автомобилей в этой южной стране. Кстати, ежегодно турецкие автопроизводители собирают более 1 миллиона легковых машин, большая часть которых уходит на европейский рынок.

Также турецкая сторона сегодня заинтересована и в сотрудничестве в проекте «Викинг». Такое взаимодействие позволит белорусско-литовско-украинскому проекту выйти на рынки стран ближнего Востока и Северной Африки. Развивается и туристический потенциал двух стран. В прошлом году Турцию посетили более 140 тысяч белорусских туристов. Сегодня Минск и Анкара стремятся максимально упростить официальные процедуры, связанные с поездками граждан.

В последнее время Беларусь и Турция стали расширять взаимодействие и на уровне административных единиц, то есть городов. Побратимов в Турции уже имеют Несвиж, Витебск, Брест и Речица. А побратимом белорусской столицы стала Анкара.

Турция и Беларусь взаимодействуют и в международных организациях, прежде всего в ООН и ОБСЕ. В октябре 2005 года при содействии официальной Анкары Беларусь получила статус наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Турция для Беларуси и значимый инвестиционный партнер. В нашей стране действуют более 30 предприятий с участием турецкого капитала.

***

Мурат Онар приехал в Беларусь 15 лет назад — за образованием, экономическим. Отучился в БГУ и остался жить в нашей стране. Несколько лет назад открыл в Минске тогда еще первый в Беларуси ресторан турецкой кухни. Сегодня их уже пять. Помимо гастрономических увлечений, Марат Онар организовал и белорусско-турецкую ассоциацию предпринимателей. Теперь своим соотечественникам помогает вести бизнес. Хоть климатические условия двух стран разные, белорусский бизнес-климат оказался теплее.

Мурат Онар, бизнесмен:

Здесь люди чувствуют себя в безопасности. Каждый имеет возможность работать здесь. Чувствуем, что рыночные условия улучшаются. Не опасаемся в плане денег — люди уже не боятся делать здесь вложения.

Турция — одна из наиболее динамично развивающихся стран региона. Это государство, которое за последние годы сделало впечатляющий рывок в сфере промышленности и высоких технологий. На сегодня у двух стран есть перспективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, науки, логистики и транспорта. Поэтому можно с уверенностью сказать: Турция для Беларуси — партнер стратегический.

Ольга Макей, Андрей Авдеев. Телекомпания СТВ.