Турция инвестирует в экономику Беларуси около 500 миллионов долларов

Ведущая стекольная компания предлагает долевое финансирование белорусских проектов. Это заявление прозвучало сегодня на встрече премьер-министра Беларуси со специальным представителем премьер-министра Турции.



Сергей Сидорский отметил, что между двумя странами складываются хорошие торгово-экономические отношения. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года превысил 200 миллионов долларов. В настоящее время в Беларуси действует 31 предприятие с участием турецкого капитала. Однако объем инвестиций пока не соответствует темпам экономического развития двух стран.



Специальный представитель премьер-министра Турецкой Республики Бильге Джанкорель подчеркнул, что отношения между Беларусью и Турцией "не имеют в своей основе никаких политических проблем и находятся на очень хорошем уровне".