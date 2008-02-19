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Турция инвестирует в экономику Беларуси около 500 миллионов долларов

19 февраля 2008 14:56
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Ведущая стекольная компания предлагает долевое финансирование белорусских проектов. Это заявление прозвучало сегодня на встрече премьер-министра Беларуси со специальным представителем премьер-министра Турции.

Сергей Сидорский отметил, что между двумя странами складываются хорошие торгово-экономические отношения. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года превысил 200 миллионов долларов. В настоящее время в Беларуси действует 31 предприятие с участием турецкого капитала. Однако объем инвестиций пока не соответствует темпам экономического развития двух стран.

Специальный представитель премьер-министра Турецкой Республики Бильге Джанкорель подчеркнул, что отношения между Беларусью и Турцией "не имеют в своей основе никаких политических проблем и находятся на очень хорошем уровне".
# Экономика

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