Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

Новости Беларуси. «Кастрычніцкі эканамічны форум» стал настоящим листопадом заявлений и новых предложений в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта площадка уже седьмой раз собирает представителей бизнеса и власти. Цель – указать на проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Десятки иностранных экспертов, сотни отечественных бизнесменов. Среди ньюс-мейкеров нынешнего форума – первый заместитель премьер-министра, высокие чины из Европейской комиссии и МВФ. На переговорной площадке прозвучали смелые и весьма позитивные посылы для белорусской экономики.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородам с первого плана на второй. Процесс еще далек от завершения, но в исходе уже не приходится сомневаться. И дело здесь не столько в зеленой энергетике, которая уверенно теснит традиционную.

Дело в том, что инновационная экономика и общество знаний последовательно удешевляет и упрощает все виды материального производства, выводя на первый план интеллектуальный продукт. Темпы роста нашего парка и нашей IT-отрасли на порядок превосходят все остальные отрасли и сферы. По сути тем небольшим ростом ВВП, который имеет наша страна, мы обязаны прежде всего Парку высоких технологий.



