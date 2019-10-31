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Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

31 октября 2019 14:19
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Новости Беларуси. «Кастрычніцкі эканамічны форум» стал настоящим листопадом заявлений и новых предложений в экономике,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта площадка уже седьмой раз собирает представителей бизнеса и власти. Цель – указать на проблемы и найти ответы на сложные вопросы.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий-1

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий-3

Десятки иностранных экспертов, сотни отечественных бизнесменов. Среди ньюс-мейкеров нынешнего форума – первый заместитель премьер-министра, высокие чины из Европейской комиссии и МВФ. На переговорной площадке прозвучали смелые и весьма позитивные посылы для белорусской экономики.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий-6

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Развитие технологий медленно, но неуклонно отводит роль углеводородам с первого плана на второй. Процесс еще далек от завершения, но в исходе уже не приходится сомневаться. И дело здесь не столько в зеленой энергетике, которая уверенно теснит традиционную.

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий-9

Дело в том, что инновационная экономика и общество знаний последовательно удешевляет и упрощает все виды материального производства, выводя на первый план интеллектуальный продукт. Темпы роста нашего парка и нашей IT-отрасли на порядок превосходят все остальные отрасли и сферы. По сути тем небольшим ростом ВВП, который имеет наша страна, мы обязаны прежде всего Парку высоких технологий.

Среди новых трендов – цифровизация. Высокие технологии проникают в самые разные сферы экономики: от АПК до промышленности. Внедрение цифры скорее всего продолжиться и на протяжении следующей пятилетки.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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