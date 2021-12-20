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Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаём

20 декабря 2021 17:08
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Новости Беларуси. Использование торфа в энергосистеме Беларуси позволяет ежегодно замещать почти полмиллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаём-1

Об этом заявили на открытии торфобрикетного завода «Сергеевичское», который находится в поселке Правдинский Пуховичского района. Предприятие с более чем полувековой историей обрело «вторую молодость» после масштабной модернизации. За год здесь производят 80 тысяч тонн торфобрикетов, которые в основном используют энергетики цементных заводов, и, конечно, население для отопления домов. Теплотворная способность брикетов в три раза выше дров.  

Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаём-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Сегодня наши природные ресурсы неимпортируемые – это то, что находится на территории нашей страны, на территории Минской области, из которой мы получаем продукцию и которую успешно продаем. Продаем как внутри страны, обеспечивая население торфобрикетами, обеспечивая цементные заводы не импортным углем, а торфобрикетами. И конечно, экспорт. Эти три составляющие позволяют достаточно уверенно смотреть этому предприятию в будущее.   

Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаём-7

В ближайшие годы в Минской области будет создано еще одно торфопроизводство. Это новый цех в Крупском районе по прессованию торфа, который позволит расширить ассортимент продукции. В том числе и на экспорт.  

«Планируем добыть около 11 млн тонн торфа». Новый завод открыли под Минском – читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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