Турчин на открытии торфобрикетного завода: наши ресурсы неимпортируемые, продукцию успешно продаём

Новости Беларуси. Использование торфа в энергосистеме Беларуси позволяет ежегодно замещать почти полмиллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом заявили на открытии торфобрикетного завода «Сергеевичское», который находится в поселке Правдинский Пуховичского района. Предприятие с более чем полувековой историей обрело «вторую молодость» после масштабной модернизации. За год здесь производят 80 тысяч тонн торфобрикетов, которые в основном используют энергетики цементных заводов, и, конечно, население для отопления домов. Теплотворная способность брикетов в три раза выше дров.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня наши природные ресурсы неимпортируемые – это то, что находится на территории нашей страны, на территории Минской области, из которой мы получаем продукцию и которую успешно продаем. Продаем как внутри страны, обеспечивая население торфобрикетами, обеспечивая цементные заводы не импортным углем, а торфобрикетами. И конечно, экспорт. Эти три составляющие позволяют достаточно уверенно смотреть этому предприятию в будущее.