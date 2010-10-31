Турбизнес в Беловежской пуще: в Беларусь едут россияне, чехи и арабы

Александр Лукашенко потребовал более интенсивно развивать агротуризм и не чинить препятствий потенциальным инвесторам. Об этом Президент заявил, посещая фермерское хозяйство «Беловежтур» в Пружанском районе. Во второй день рабочей поездки в Брестскую область — 30 октября — белорусский лидер обратил внимание на развитие туристического потенциала республики и сохранение природных ресурсов страны.

В своем роде туристический рай в миниатюре Николай Бурнос создал в деревеньке Клетное, что рядом с Беловежской пущей. Казавшееся неперспективным, село сегодня выглядит не на один десяток миллионов долларов. Достраивается спорткомплекс. Уже есть ресторан, гостиница для VIP-персон и тех, кто попроще, оздоровительный центр с баней, бассейном и джакузи. На некоторых улицах — брусчатка. Изящные мраморные фонтаны вполне сочетаются и с сельскими хатами.

Сравнительно недавно на месте этого озера (см. видео к сюжету — ред.) был луг. Из выкопанной земли сделали гору и поставили ветряк. Электричество с него освещает все гостевые домики. Сутки в таком домике обойдутся в 800 долларов. Ночлег в гостинице — за 100-150. Спрос на сельский отдых стабильный. Гостят здесь и россияне, и европейцы, и арабы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Бурнос, бизнесмен:

Туристов очень много: из России (особенно из Санкт-Петербурга, Москвы), из Чехии, из Арабских Эмиратов. Мы готовим сайт, чтобы к нам приезжали. Всё будет занято круглый год.

Деньги на все это питерский бизнесмен достал из собственного кармана. Деревня Клетное — его малая родина. А теперь еще и набирающее обороты перспективное дело. Предполагает вложить в него около 40 млн долларов. Такие проекты могут оживить и другие деревни, считающиеся неперспективными.

Александр Лукашенко ознакомился с тем, как идет бизнес у предпринимателя. Проблемы есть. Существует конфликт, например в вопросе обустройства прилегающий территории. Президент занял сторону инвестора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я начинаю заниматься туризмом — почти так же, как селом — это не значит, что это все непродуманно. Я скажу элементарное: сегодня великая Россия, велика Россия, но деваться некуда, людям деваться некуда. Они видят здесь Беларусь. И большинство у нас туристов — это россияне. 80% — россияне. Нам какая разница, кто сюда едет — немец или русский? Если россияне, то даже и лучше. Переводчиков не надо, разговариваем на одном языке, цены — те же. Россияне сегодня — самые богатые люди — едут сюда с удовольствием и отдыхают. Поэтому, пока не поздно, пока еще там дремлют, нефтью, газом занимаются, нам надо вовремя спохватиться, как в сельском хозяйстве. Почему результат там получили? Вовремя этим занялись. Так и здесь: если мы создадим условия, значит, будет результат. И не надо надеяться, что придут инвесторы. Таких инвесторов, как он — единицы.

Вообще, развитие туризма в стране хотя и недостаточно быстро, но устойчиво развивается. Даже в кризисный год Беларусь смогла свести к минимуму падение темпов в этой сфере — всего 7%. В остальных странах этот показательно гораздо выше. Прибыль за счет туристов у нас в этом году выше на 100 млрд рублей.

Успешность турбизнеса в деревне Клетное напрямую зависит от еще одной стройки — объездной дороги вокруг Беловежской пущи. Понятно, что иностранцев, которые в восторге от нашей природы, хватает. Не хватает дороги, вокруг которой легче появляться туристическим объектам. К тому же, есть планы разгрузить пущу от автотранспорта. Зеленый свет — только экологически чистым средствам передвижения. Объездной путь вокруг древнейшего леса Европы — поручение Александра Лукашенко. Длина трассы составит 182 км, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Пуща должна быть в порядке, поэтому лишнее оттуда надо всё убрать. Пущу за эти годы Корбут приведет в идеальное состояние. Где-то надо одну-две дороги проложить — вносите предложения: они заедут, за месяц сделают. Пока здесь строители, надо привести в порядок дороги пущи. В пуще ничего не надо, кроме дорог — так же? На это не надо жалеть денег. Главное, чтобы нигде луж не было. Не дай Бог я найду где-то лужу или мне скажут! Делайте серповидный профиль, уклоны — пусть вода скатывается, будет дорога сохранена. Как только лужи — всё, загубим дорогу.

Со временем строящаяся трасса обрастет агроусадьбами, гостиницами, объектами придорожного сервиса. 40 км дороги уже в асфальте — уклали первый слой автопокрытия. В следующем году появится второй слой. Параллельно испытываются и новые отечественные технологии.

Помимо экономической, есть и эстетическая сторона строительства. Сверхзадача самая простая — комфортная езда.

Александр Лукашенко:

Губернаторам — как я когда-то Сидорского с Домашкевичем заставлял — нужно думать о том, что человек едет по дороге, посмотрел направо, налево посмотрел — какой-то дом в идеальном состоянии, направо посмотрел — ферма в идеальном состоянии — всё, что обозримо, должно привлекать человека. Он должен ехать, радоваться и удивляться, что в Беларуси сделали настоящее чудо.

Сейчас дорога разбита на 11 участков. На них одновременно идут работы. Предусматривается строительство 10 мостов, самый крупный — 127 м — пройдет над рекой Лесная. Также планируется оборудовать специальные переходы для копытных животных и земноводных.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что развивать дорожную инфраструктуру надо и вокруг уникальных природных объектов на Нарочи, Припяти, Браславских озерах.

Евгений Горин. Сергей Капустин и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. Брестская область.