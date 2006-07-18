Три миллиона тонн зерна - столько намерены собрать хлеборобы столичной области

Об итогах первого полугодия и начале жатвы шла речь на селекторном совещании в Миноблисполкоме. Погода внесла свои коррективы в нынешнюю уборочную.

:Такое впечатление, что погода в последние дни просто испытывает терпение сельских тружеников. Сначала двухнедельная жара, которая уже высушила немалую часть посевов, а теперь ливни уничтожают оставшиеся. И все же столичные хлеборобы планируют собрать урожай, превысив показатели прошлого года.

На совещании также говорили и о приобретении новых тракторов в хозяйства. Между тем, в десяти хозяйствах Минской области страда уже началась. Спустя несколько дней, к ним присоединятся и остальные.

650 тысяч гектаров - такова общая площадь, которую нужно убрать. Минские хлеборобы идут на рекорд, несмотря на грустные прогнозы синоптиков, и ироничные замечания скептиков.

Готовность зерноуборочных комбайнов в Беларуси составляет 92% имеющегося парка. Это соответствует прошлогоднему показателю. По зерносушильному оборудованию уровень готовности - 88%, по зерноочистительным машинам - на 1% больше. Специалисты Минсельхозпрода отметили, что в последние годы техника обновляется чаще. По плану в этом году белорусские машиностроительные предприятия должны поставить 1300 новых машин.