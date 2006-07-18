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Три миллиона тонн зерна - столько намерены собрать хлеборобы столичной области

18 июля 2006 14:44
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Об итогах первого полугодия и начале жатвы шла речь на селекторном совещании в Миноблисполкоме. Погода внесла свои коррективы в нынешнюю уборочную.

:Такое впечатление, что погода в последние дни просто испытывает терпение сельских тружеников. Сначала двухнедельная жара, которая уже высушила немалую  часть посевов, а теперь ливни уничтожают оставшиеся.  И все же столичные хлеборобы планируют собрать урожай, превысив показатели прошлого года.
На совещании также говорили и о приобретении новых тракторов в хозяйства. Между тем, в десяти хозяйствах Минской области страда уже началась. Спустя несколько дней, к ним присоединятся и остальные.

650 тысяч гектаров - такова общая площадь, которую нужно убрать. Минские хлеборобы идут на рекорд, несмотря на грустные прогнозы синоптиков,  и  ироничные замечания  скептиков.
Готовность зерноуборочных комбайнов  в Беларуси составляет 92%  имеющегося парка. Это соответствует прошлогоднему  показателю. По  зерносушильному оборудованию уровень готовности - 88%, по  зерноочистительным машинам - на 1% больше. Специалисты Минсельхозпрода отметили, что в последние годы техника обновляется чаще. По  плану  в  этом году белорусские машиностроительные предприятия должны поставить 1300 новых машин.

# Экономика

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