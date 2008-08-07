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Три механизатора стали лидерами уборочной кампании в Придвинском крае

07 августа 2008 16:45
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Это произошло с разницей в несколько часов сразу в трех районах области, Поставском, Докшицком и Верхнедвинском. Каждый из передовиков жатвы получил подарки и денежные премии. Между тем, сбавлять темп жнецы не собираются и к концу жнива обещают пополнить закрома еще как минимум двумя тоннами хлеба.

Верхнедвинский район ежегодно входит в тройку лидеров по итогам уборочной кампании. И нынче для этого есть все предпосылки. Средняя урожайность зерна в районе - 41 центнер с гектара. И это далеко не предел, ведь не убрана еще половина хлебных полей.
# Экономика

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