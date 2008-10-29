Три крупных кредитных соглашения подписали сегодня правительство Беларуси и главный банк Китая – "Эксимбанк"

"Китайские инвестиции позволят поддерживать высокий уровень производства в Беларуси", - подчеркнул по итогам встречи с банкирами первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Новая, причём льготная, кредитная линия даст возможность в короткий срок увеличить производство цемента в два с половиной раза. Динамично развивая политический диалог, Беларусь и Китай достигли значимых результатов в сотрудничестве экономическом. Товарооборот перешагнул 1,5 миллиарда долларов. Немалую прибыль сулят совместные белорусско-китайские высокотехнологичные предприятия.



Общий объем выделенных Беларуси "Эксимбанком" средств уже превысил 800 миллионов долларов. Сейчас в белорусском кредитном портфеле ему принадлежит более одной десятой доли. Наша страна предлагает банку заключить меморандум о стратегическом сотрудничестве. В свою очередь, президент "Эксимбанка" Ли Жогу заявил, что его банк и дальше будет содействовать развитию белорусской экономики.