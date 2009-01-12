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Транзит российского газа в Европу через территорию Украины может быть возобновлен уже завтра в 10 утра по московскому времени

12 января 2009 11:11
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Об этом сообщил заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. Разрешить газовый вопрос помогла Еврокомиссия. Ее председатель Жозе Мануэль Баррозу убедил Киев отказаться от оговорок в протоколе по транзиту российского газа в Европу. Прежний документ содержал дополнения, которые Украина не согласовала с Москвой и являлся для неё неприемлемым. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в таком виде выполнять обязательства его страна не будет. Последнюю подпись под протоколом о мониторинге транзита голубого топлива поставил Еврокомиссар по энергетике. Сегодня газовый кризис – стал центральной темой экстренной встречи министров стран Евросоюза в Брюсселе. Делегаты обсудили не только пути выхода из нынешней ситуации, но и возможности предотвращения подобного в будущем. Ожидается, что страны Европы смогут получить первые поставки топлива в течение 36 часов с момента возобновления транзита.
# Экономика

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