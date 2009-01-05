Транзит российского газа по территории Беларуси в направлении Польши увеличен на треть

Сейчас он составляет 110 миллионов кубометров в сутки. Значительная часть газа направляется через газопровод «Ямал-Европа». Он находится в ведении «Газпрома». Около 15 миллионов кубометров голубого топлива поступает по системе «Белтрансгаза». Переориентация экспортных потоков произошла из-за прекращения поставок газа в Украину, после того, как переговоры российского «Газпрома» с ее украинским партнером «Нафтогазом» не принесли результата. Вслед за этим экспорт газа в страны Евросоюза, граничащие с Украиной, уменьшился. По заявлению «Газпрома», это вызвано тем, что Украина несанкционированно отбирает газ. Однако, уже спустя день это сокращение было компенсировано увеличением поставок через Беларусь.