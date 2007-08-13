Транзит по новым правилам

В Беларуси утверждены пункты ввоза-вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу. Соответствующий Указ подписал Президент страны Александр Лукашенко.

Документ определил конкретные места размещения данных объектов и маршруты передвижения товаров. Всего предусмотрено 65 пунктов таможенного оформления, из которых 33 открыты для автомобильного сообщения, 24 - для железнодорожного, 7 - для воздушного, а также 1 пункт на водном пути на Августовском канале.

Документом установлены пункты таможенного оформления, через которые могут перемещаться алкогольная продукция и табачные изделия, а также опасные вещества. Например, автотранспортом эти товары могут перемещаться только через 9 пунктов. Размещение объектов согласовано с сопредельными государствами и Министерством по чрезвычайным ситуациям.

