Транспортный контроль на белорусско-российской границе с 1 апреля перенесен на внешний контур Таможенного союза

Беларусь и Россия согласовали необходимый перечень того, что будет подлежать проверке на внешней границе.

В частности, наличие разрешений на перевозку опасных грузов, на проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Решение об отмене транспортного контроля на белорусско-российской границе было принято на заседании Комиссии Таможенного союза 14 марта в Минске. Ожидается, что с 1 июля нынешнего года он будет отменен и на границе России с Казахстаном.