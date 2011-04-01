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Транспортный контроль на белорусско-российской границе с 1 апреля перенесен на внешний контур Таможенного союза

01 апреля 2011 06:18
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Беларусь и Россия согласовали необходимый перечень того, что будет подлежать проверке на внешней границе.

В частности, наличие разрешений на перевозку опасных грузов, на проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Решение об отмене транспортного контроля на белорусско-российской границе было принято на заседании Комиссии Таможенного союза 14 марта в Минске. Ожидается, что с 1 июля нынешнего года он будет отменен и на границе России с Казахстаном.

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