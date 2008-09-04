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Трактор "Беларусь" вновь подтвердил свой авторитет на Западе

04 сентября 2008 16:48
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Польский фермер Ян Трешчотко нашу машину знает не понаслышке. Вот уже несколько десятилетий он работает на белорусской технике, купленной еще во времена БССР.
Совсем недавно он принял участие белорусско-польском экономическом форуме. Став обладателем выигрышного лотерейного билета и получил в подарок трактор уже нового поколения "Беларусь-820". Поблагодарить за столь неожиданный и нужный  в хозяйстве подарок польский фермер решил лично Президента Беларуси.
 
В своем письме Александру Лукашенко Ян Трешчотко, в частности, отметил: "Шаноўны спадар Прэзідэнт! Не хапае мне слоў, каб выказаць маю ўдзячнасць. Я ганаруся, што Польшча мае такого суседа як Беларусь. А Беларусь такога Прэзідэнта, як вы. Маю надзею, што адносіны паміж Польшчай и Беларусью ў будучыні стануць намнога лепшымі", – говорится в письме на имя президента Беларуси.
 
Послание польского фермера не сталось без ответа. Письмо Яну Трещетко направил и Александр Лукашенко. Белорусский лидер особо отметил, что работа на земле – одно из наиболее тяжелых, но и благородных занятий. "Спадзяюся, што трактар "Беларусь" стане для Вас добрым памочнікам у сельскагаспадарчых работах", – в частности написано в послании белорусского лидера.
 
Сельскохозяйственный бренд "Беларусь" давно и хорошо известен во всем мире. География экспортных поставок Минского тракторного охватывает 120 стран. Среди наиболее крупных партнеров – Россия, Польша, Латвия, Китай, Венесуэла, Египет. За пределами страны созданы и успешно работают совместные предприятия и сборочные производства. Белорусская техника привлекает качеством, простотой в обслуживании и невысокой, но вполне конкурентоспособной на мировом рынке ценой.   
# Экономика

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