Традиционная выставка-ярмарка белорусских товаров начнет работу 26 сентября в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Развивая межрегиональное сотрудничество. 26 сентября в Санкт-Петербурге начнет работу традиционная выставка-ярмарка белорусских товаров. В Невском районе Северной столицы России свою продукцию представят мясные и молочные производства, швейные компании и хлебозаводы из Брестской области. Всего несколько десятков предприятий. Также гостей порадуют своими выступлениями творческие коллективы из города над Бугом.

Сотрудничество между Брестом и Невским районом культурной столицы России были заложены в 2002 году. А в год 60-летия Великой Победы в городе на Неве появился Брестский парк, который получил свое название в память о бессмертном подвиге русского и белорусского народов в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.