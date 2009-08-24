Toyota отзывает машины китайской сборки

Причиной тому стали проблемы с электростеклоподъемниками.

Ремонту подлежит 407 тыс. 503 автомобиля Toyota Camry и Yaris, выпущенных на заводе Toyota совместно с автосборочным предприятием в Гуанчжоу, а также 280 тыс. 811 автомобилей Corolla и Vias, собранных на заводе в Тяньцзине.



Этот случай стал самым крупным отзывом автомобилей Toyota в Китае - в прошлом году было объявлено о необходимости ремонта 120 тыс. автомобилей Crown и Reiz, выпущенных в 2005 и 2006 годах, а также некоторых моделей Lexus, сошедших с конвейера в период между 2004 и 2006 годами, передает Lenta.ru.