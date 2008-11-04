Товарооборот между Беларусью и Вьетнамом может увеличиться десятикратно

Об это заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Ву Суан Нинем по случаю завершения его дипломатической миссии.



Президент подчеркнул: "Сегодня в отношениях Беларуси и Вьетнама нет "закрытых тем" и сотрудничество идёт во всех сферах". Страны объединяют также и значимые исторические связи: белорусские военнослужащие принимали участие в освободительной войне во Вьетнаме. Глава государства высказал пожелание, чтобы и новый посол Социалистической Республики относился к своей дипмиссии также добросовестно.



Тесные связи между Беларусью и Вьетнамом установились с 92-го года. И важным в активизации отношений стал политический диалог на высшем уровне. Александр Лукашенко с официальными визитами во Вьетнаме был дважды. Во время поездки в апреле этого года достигнута договорённость по целому ряду вопросов. В частности, в области нефтехимической промышленности, машиностроения и сельского хозяйства.



Как отметил сегодня Ву Суан Нинь, этот визит повлиял на укрепление отношений по многим направлениям. Беларусь для него лично за время дипломатической миссии стала родной страной.