Товарооборот между Беларусью и Россией снизился на 40% - до уровня 2005 года

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, между предприятиями Беларуси и России существует высокий уровень промышленной кооперации. И в непростое время успешная работа многих из них зависит от согласованных действий двух стран.

В свою очередь российский премьер подчеркнул, что Беларусь является крупнейшим поставщиком на российский рынок ряда товаров, прежде всего сельхозпродукции. И российская сторона приняла решение о приравнивании белорусских поставщиков к российским при проведении государственных закупок.

После заседания встреча двух премьеров продолжилась в формате «один на один». На ней стороны обсудили взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и космоса, а также общего таможенного пространства.