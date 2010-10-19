Товарооборот между Беларусью и Литвой за год вырос на треть

Сегодня в Беларуси успешно работают свыше 300 совместных белорусско-литовских предприятий, столько же и в Литве. К слову, наши гиганты машиностроения налаживают у них сборочные производства.

По паспорту – литовец, а по месту жительства – белорус. Его мама – педагог. Она стояла у истоков открытия белорусской гимназии на литовской земле, окончив которую, даже коренного балтийца потянуло в синеокую. Учеба в вузе, работа – именно здесь, по его мнению, его интеллект оценили по достоинству, доверив руководящую должность в ведущей компании.

Сергей Слесарев, директор компании:

Еще года четыре назад никто и не подумал бы, что литовцы будут приезжать работать в Беларусь. Об этом раньше вообще речь не шла. Строители ехали туда, часть компании работала на литовском рынке. А сейчас компании уже не идут на запад, а приходят сюда. Потому что интересный растущий рынок по многим направлениям.



Обыкновенная с виду резина пришлась кстати белорусским мазам и тракторам. Да и наши строители рассмотрели в нем преимущества перед импортным. Спрос возрос и от зарубежных партнеров. Успешному бизнесу впору расширятся. Из арендованного помещения планируют переехать в собственное уже в следующем году.

Сергей Валуев, директор иностранного предприятия:

Уже получили с помощью администрации участок на территории Минского района, недавно закончили установление границ, и в течение следующего года планируем закончить проектные работы и до нового года собираемся построить новое здание.

Завод по переработке морепродуктов и логистический центр также вот-вот возведут вблизи Минска. Воспользовавшись преференциями резидента белорусских экономических зон литовский инвестор с мировым именем готов вложить $8 млн. Кстати, практически такой по стоимости проект – строительный супермаркет, открытый в Минске в июне – наглядный пример, как инвестиции работают на экономику. А еще стадион «Трактор» в Минске, завод по выпуску тканей в Гродно строят белорусы с литовцами.

Александр Ахремчик, глава администрации свободной экономической зоны «Минск»:

У нас вообще в этом году зарегистрированы 18 иностранных компаний с инвестициями более 85 миллионов долларов.

Беларусь и Литва показывают высокую динамику – товарооборот между странами вырос на треть, по сравнению с прошлым годом. К тому же, страны-соседи прорабатывают вопрос о строительстве в Клайпеде завода по разжижению газа, да и морской порт государства готовы задействовать для поставок нефти. А гиганты нашего машиностроения готовы создать у балтийских соседей сборочные производства техники евростандарта.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ