28 ноября на заседании Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии обсуждались аспекты всестороннего сотрудничества. Стороны договорились максимально сбалансировать торговое сальдо в экспортно-импортных операциях. Беларусь готова проработать весь спектр взаимовыгодных интересов - от помощи в строительстве ГЭС до поставок в нашу страну хлопка и сельхозпродукции. Кыргызстан, в частности, заинтересован в закупке наших комбайнов и тракторов, а также в строительстве ряда перерабатывающих заводов. Договорённости закреплены подписанием соответствующего протокола. Этот документ станет программой по расширению сотрудничества. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном будет увеличен до 50 миллионов долларов.