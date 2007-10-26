Товарооборот между Беларусью и Китаем вырос на 60%

В ближайшие 2-3 года Беларусь совместно с Китаем может реализовать 27 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 миллиардов долларов.

Вопросы реализации этих планов обсудили 26 октября в Минске. Сегодня же стороны подписали договор о создании первого совместного предприятия.

Более чем положительная динамика развития торгово-экономических отношений Беларуси и Китая, позволяет делать хорошие прогнозы. За первые 8 месяцев этого года товарооборот между нашими станами составил почти 800 миллионов долларов. Это на 60 % больше прошлогодних показателей. Экспорт увеличился на 57, а импорт - на 60%. Открыта товаропроводящая сеть для белорусских товаров на китайский рынок представительствами некоторых предприятий.

Договоренности между странами о предоставлении льготных кредитов позволили сформировать и предоставить Китаю перечень из 27 инвестиционных проектов общей суммой почти в 3 миллиарда долларов. Получено заверение в их рассмотрении и принятии адекватных решений в пользу Беларуси.

В процессе разработки инвестпроекты на строительство 6 деревообрабатывающих заводов. Планируется, что Китай выделит кредит в размере 500 миллионов долларов для цементной промышленности Беларуси. Со своей стороны Китай предложил проект строительства 2 гидроэлектростанций. Обещали помочь в развитии мобильной связи третьего поколения.

Беларусь и Китай подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Подтвердив прямую заинтересованность в продолжении и развитии отношений. Логическим продолжением - в ноябре - станет первый за 12 лет визит премьер-министра Китая.

