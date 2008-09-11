Прямой эфир

Товарооборот между Беларусью и Китаем в этом году может достигнуть 1,5 миллиарда долларов

11 сентября 2008 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
О расширении экономического сотрудничества шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергей Сидорский и посла КНР в нашей стране. Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга. Многие совместные проекты состоялись и реально работают. Особо успешно развивается сотрудничество в кредитно – денежной сфере. Китайский юань стал валютой, которая котируется в Беларуси. А в ближайшее время можно ожидать нового импульса в развитии двухсторонних торгово-экономических отношений благодаря реализации крупных экономических проектов.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 сентября 2008 07:51

В Брестской области стартует первый инвестфорум

11 сентября 2008 07:50

В Гродно открывается выставочный форум "Еврорегион – Неман-2008"

10 сентября 2008 16:49

На Витебщине после длительного простоя восстановлена работа Клястицкой ГЭС – шестой по счету