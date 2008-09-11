Товарооборот между Беларусью и Китаем в этом году может достигнуть 1,5 миллиарда долларов

О расширении экономического сотрудничества шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергей Сидорский и посла КНР в нашей стране. Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга. Многие совместные проекты состоялись и реально работают. Особо успешно развивается сотрудничество в кредитно – денежной сфере. Китайский юань стал валютой, которая котируется в Беларуси. А в ближайшее время можно ожидать нового импульса в развитии двухсторонних торгово-экономических отношений благодаря реализации крупных экономических проектов.