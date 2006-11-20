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Товарооборот Беларуси с Волгоградской областью растет

20 ноября 2006 15:05
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Президент Александр Лукашенко придает большое значение укреплению связей Беларуси с российскими регионами.

О заинтересованности официального Минска  в развитии интеграционных процессов с Россией Президент заявил 20 ноября во время встречи с  главой администрации Волгоградской области  Николаем Максютой.  Глава  государства отметил, что уже в этом году мы приблизимся к товарообороту с Россией в 20 млрд. долларов. По оценке Александра Лукашенко,  существующая динамика взаимной торговли  очень приличная.

Товарооборот Беларуси с Волгоградской областью  в нынешнем году должен превысить 100 млн. долларов. Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором  Волгоградской области  Николаем Максютой  подчеркнул, что Беларусь готова не только торговать с Волгоградом, но и  заниматься совместными проектами. В частности, на переговорах в Резиденции речь шла о   сотрудничестве Беларуси и России по добыче калийных удобрений в Волгоградской области. Николай Максюта сообщил, что белорусские специалисты уже приступили к работе на Гремяченском месторождении в его регионе.

# Экономика

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