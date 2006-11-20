Товарооборот Беларуси с Волгоградской областью растет

Президент Александр Лукашенко придает большое значение укреплению связей Беларуси с российскими регионами.

О заинтересованности официального Минска в развитии интеграционных процессов с Россией Президент заявил 20 ноября во время встречи с главой администрации Волгоградской области Николаем Максютой. Глава государства отметил, что уже в этом году мы приблизимся к товарообороту с Россией в 20 млрд. долларов. По оценке Александра Лукашенко, существующая динамика взаимной торговли очень приличная.

Товарооборот Беларуси с Волгоградской областью в нынешнем году должен превысить 100 млн. долларов. Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой подчеркнул, что Беларусь готова не только торговать с Волгоградом, но и заниматься совместными проектами. В частности, на переговорах в Резиденции речь шла о сотрудничестве Беларуси и России по добыче калийных удобрений в Волгоградской области. Николай Максюта сообщил, что белорусские специалисты уже приступили к работе на Гремяченском месторождении в его регионе.