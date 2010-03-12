Товарооборот Беларуси и Венесуэлы в текущем году может превысить миллиард долларов

Такая цифра прозвучала накануне в Каракасе. Здесь проходит заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Объём взаимной торговли республик в последние годы неуклонно растет. Если в 2006 году товарооборот составил лишь 5 миллионов долларов, то в 2009 превысил 600. В этом году, благодаря активному сотрудничеству, страны могут говорить о реализации крупномасштабных проектов по различным направлениям торгово-экономического, научно-технического сотрудничества и взаимодействия в других областях.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По ряду проектов двустороннего сотрудничества уже достигнуты конкретные результаты: создано совместное предприятие по добыче нефти, выполняются контракты по поставке из Беларуси калийных удобрений, сухого молока, грузовых автомобилей, тракторов, строительной техники. Реализуется соглашение о развитии научно-технического сотрудничества, проектов в области сейсморазведки, газификации, промышленности, архитектуры и строительства.

Заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству работает в шести секциях: по добыче нефти и газа, сотрудничеству в области промышленности, строительства, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики и газификации, науки и технологий. И как отметили белорусы, большое расстояние между двумя странами никогда не будет препятствием для развития белорусско-венесуэльских отношений.