Товарооборот Беларуси и России за 5 месяцев превысил 18 млрд долларов

Новости Беларуси. Крепкая экономика – основа независимости. Беларусь строит дружеские отношения со всеми странами, где нас рады видеть полноправным партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным союзником остается Россия. Наш товарооборот за пять месяцев 2023 года превысил 18 миллиардов долларов в эквиваленте. В 2022 году взаимная торговля Беларуси и России показала рекорд – 50 миллиардов долларов. Возможным это стало благодаря развитию кооперации.

Торговля сохраняет сбалансированность: наш экспорт лишь на 10 % выше российского. Перспективы роста взаимодействия специалисты оценивают как очень хорошие, ведь в Союзном государстве нет таможенных барьеров. Показательно, что на долю российских регионов, руководители которых посещали нашу страну, приходится свыше четверти суммарного товарооборота, а это почти 11 миллиардов долларов.