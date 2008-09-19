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Товарооборот Беларуси и России стоит исчислять в национальных валютах

19 сентября 2008 16:43
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Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным. Сейчас товарооборот уже превысил 30 миллиардов долларов. Знаковым событием в отношениях двух стран должно стать заседание союзного Совмина в конце года. На нем планируется заострить внимание на подготовке новых союзных программ. Среди них — развитие нанотехнологий и космоса. Предстоящее заседание в Минске пройдет в преддверии Высшего Госсовета Союзного государства.
# Экономика

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