Товарооборот Беларуси и России стоит исчислять в национальных валютах

Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным. Сейчас товарооборот уже превысил 30 миллиардов долларов. Знаковым событием в отношениях двух стран должно стать заседание союзного Совмина в конце года. На нем планируется заострить внимание на подготовке новых союзных программ. Среди них — развитие нанотехнологий и космоса. Предстоящее заседание в Минске пройдет в преддверии Высшего Госсовета Союзного государства.