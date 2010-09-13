Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2010 года может превысить докризисный уровень

О развитии торгово-экономических отношений говорят стороны в Минске. В столице с визитом делегация Всекитайского собрания народных представителей.

На встрече с белорусскими парламентариями было отмечено, что взаимодействие с Китаем – основной приоритет внешней политики Беларуси. За последние восемь лет товарооборот вырос в 10 раз. Реализован ряд совместных проектов. В частности – совместное предприятие по выпуску кормоуборочных комбайнов и сборки белорусских тракторов.

Китайская сторона выразила признательность Президенту Беларуси за предоставление гуманитарной помощи в размере миллиона долларов, в связи с разрушительным землетрясением в провинции Цинхай. В Совете Республики стороны еще раз выразили обоюдную заинтересованность в расширении межпарламентского сотрудничества. При этом особое внимание уделят региональному уровню.



Беларусь и Китай достигли определенных успехов в инвестиционном и финансовом сотрудничестве. По словам первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, сегодня стороны обсуждают ряд новых проектов, открыта кредитная линия на 15 миллиардов долларов. На минувшей неделе белорусская правительственная делегация обсуждала в Китае с руководством Эксимбанка новые инвестпроекты. Сейчас стороны обсуждают создание белорусско-китайского технопарка. Владимир Семашко отметил, что с началом работы Таможенного союза для китайских инвесторов, которые придут работать в Беларусь, становится доступным рынок не только нашей республики, но также и России и Казахстана.