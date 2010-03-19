Торговый дом «Беларусь» откроется в Челябинске

Возможности создания электронной торговой площадки для реализации продукции обсудит белорусская делегация в Челябинске. Визит начинается сегодня.

На переговорах речь пойдет о возможности увеличения закупок труб, проката в Челябинской области для машиностроительной отрасли и строительного комплекса Беларуси.

Наши специалисты также поучаствуют в открытии в Челябинске торгового дома «Беларусь», где будут представлены белорусские текстиль, галантерея и бакалея. Однако в перспективе он станет не только объектом розничной торговли, но и площадкой для предоставления услуг. В частности, в мае здесь планируется открыть ресторан или кафе с национальной белорусской кухней.