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Торговый дом «Беларусь» откроется в Челябинске

19 марта 2010 07:17
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Возможности создания электронной торговой площадки для реализации продукции обсудит белорусская делегация в Челябинске. Визит начинается сегодня.

На переговорах речь пойдет о возможности увеличения закупок труб, проката в Челябинской области для машиностроительной отрасли и строительного комплекса Беларуси.

Наши специалисты также поучаствуют в открытии в Челябинске торгового дома «Беларусь», где будут представлены белорусские текстиль, галантерея и бакалея. Однако в перспективе он станет не только объектом розничной торговли, но и площадкой для предоставления услуг. В частности, в мае здесь планируется открыть ресторан или кафе с национальной белорусской кухней.

# Экономика

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