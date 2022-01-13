Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Что нужно сделать, чтобы её получить?

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Ассоциацией розничных сетей договорились о том, что сетевые магазины станут предоставлять скидки некоторым категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Письменное соглашение вступает в силу уже 17 января и частично заменит собой ценовое регулирование некоторых товаров.

Скидку в 10 % на социально значимые товары (мясо, хлеб, молоко, овощи) получат пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума – 280 рублей. Чтобы купить товар по более низкой цене, покупателю нужно будет подтвердить в магазине принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявить подтверждающий документ.