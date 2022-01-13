Прямой эфир

Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Что нужно сделать, чтобы её получить?

13 января 2022 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Ассоциацией розничных сетей договорились о том, что сетевые магазины станут предоставлять скидки некоторым категориям граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Письменное соглашение вступает в силу уже 17 января и частично заменит собой ценовое регулирование некоторых товаров.  

Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Что нужно сделать, чтобы её получить?-1

Скидку в 10 % на социально значимые товары (мясо, хлеб, молоко, овощи) получат пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума – 280 рублей. Чтобы купить товар по более низкой цене, покупателю нужно будет подтвердить в магазине принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявить подтверждающий документ.  

Больше новостей экономики за 13 января читайте здесь.  

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 12.01.2022
12 января 2022 16:22

Новости экономики за 12.01.2022

Особенно любят наше мороженое. Что белорусы экспортируют в Узбекистан?
12 января 2022 16:19

Особенно любят наше мороженое. Что белорусы экспортируют в Узбекистан?

Цена на нефть подскочила. Сколько она стоит теперь?
12 января 2022 16:07

Цена на нефть подскочила. Сколько она стоит теперь?