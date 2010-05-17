Торговые отношения Беларуси и Италии будет курировать специальная комиссия

Вопрос о её создании обсудили 17 мая в Правительстве.

Это значительно упростит экономическое взаимодействие между нашими странами.

Товарооборот с Италией за первые месяцы этого года уже составил более 206 миллионов долларов. В Беларуси зарегистрировано 80 предприятий с итальянским капиталом. За прошлый год в них инвестировано более трёх миллионов долларов. Идут переговоры с итальянскими предпринимателями о строительстве в Бресте двух электростанций, создании химических и машиностроительных заводов.

Джулио Приджони, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:

На основе этого экономического договора мы должны строить наши последующие отношения. И, должен заметить, что за последний год мы смогли принять более 100 итальянских предпринимателей в Минске и Бресте. Если мы и дальше будем работать в этом направлении, то мы сможем создать промышленный округ в Бресте и заводы в других городах.