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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень

28 мая 2008 07:45
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В Минске основные аспекты двусторонних отношений обсудили премьер-министр Сергей Сидорский и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хань ЦидЭ. Делегация из Поднебесной работает в Беларуси несколько дней и уже рассмотрели направления взаимодействия с белорусскими парламентариями.

Беларусь готова оказать помощь китайскому народу для преодоления последствий землетрясения в провинции Сычуань. Напомним, что в результате стихийного бедствия пострадали 40 миллионов человек. Сейчас для отправки в Китай готовится гуманитарный груз.
# Экономика

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