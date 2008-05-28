Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень

В Минске основные аспекты двусторонних отношений обсудили премьер-министр Сергей Сидорский и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хань ЦидЭ. Делегация из Поднебесной работает в Беларуси несколько дней и уже рассмотрели направления взаимодействия с белорусскими парламентариями.



Беларусь готова оказать помощь китайскому народу для преодоления последствий землетрясения в провинции Сычуань. Напомним, что в результате стихийного бедствия пострадали 40 миллионов человек. Сейчас для отправки в Китай готовится гуманитарный груз.