Торговля воздухом принесет Беларуси до 5 миллионов евро в год

Достичь такой прибыли позволит восстановление торфяных болот. Известно, что «легкие Европы», как называют болота, выводят углекислый газ.

Очищая нашу атмосферу, мы сможем продавать квоты на парниковые газы странам, где лимит выбросов углеродов превышен. В рамках проекта ООН и Глобального экологического фонда в Беларуси восстановят 17 торфяников.

Сегодня многочисленная делегация представителей ООН, лесного хозяйства, экологов и местных властей – почти как по Мележу. «Люди на болоте». Деловые галстуки эффектно дополнили резиновые сапоги. 7 уазиков и трактор для подстраховки. Иначе до объекта не добраться. А ведь еще два года назад эти пейзажи были подобием пустыни.

Две с половиной тысячи гектаров Обольского болота в советские времена были своеобразным торфяным «прииском». Здесь добывали торф в течение 80 лет. После чего территория заросла лесом, и бывший торфяник превратился в очаг пожаров. «Спасательным кругом» для безжизненных земель стало повторное заболачивание.

Реабилитация осушенных болот сегодня – самый экономный способ борьбы с парниковыми газами. Белорусские болота называют легкими Европы. И не зря. Они выводят углекислый газ из атмосферы, задерживают радионуклиды и накапливают пресную воду.

– Работа по восстановлению нарушенных болот и торфяников, которую мы проводим вместе с местными партерами, очень важна. Потому что сохраняет природное достояние регионов и стимулирует экономическое развитие. Это позволяет сократить выброс углекислого газа в атмосферу, что приносит пользу не только Беларуси, но и всему мировому сообществу, – считает представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антониус БРУК.

На оздоровление одного торфяника необходимо 2 года и 150 миллионов рублей. В рамках программы ООН и Глобального экологического фонда в Беларуси возродят 17 таких болот. Ожидаемая выгода – 5 миллионов евро ежегодно. Речь идет о продаже квот на парниковые газы. Схема проста: Беларусь сокращает количество выбрасываемых углекислых газов, а промышленные страны, где их выброс превышает лимит, готовы платить за «зеленый» имидж.

– Экономический эффект просчитывается сейчас. Мы пытаемся сделать подобную заболачиваемость через механизмы Киотского протокола, то есть через продажу квот на выделение парниковых газов. Многие страны уже работают в рамках Киотского протокола и получают значительные прибыли, – научный координатор проекта Александр КОЗУЛИН.

После «реанимации» болото постепенно оживает. 80% его обитателей занесены в Красную книгу. И сегодня орнитологи уже снова фиксируют здесь редких пернатых.

– За короткое время пребывания здесь отмечены такие виды, как малый подорлик, который занесен в Красную книгу РБ и международную красную книгу, отмечена сизая чайка, – отметил директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаушчыны» Виктор ФЕНЧУК.

Полностью функции болота восстановятся через полвека. А вот первая клюква появится здесь совсем скоро. На радость ягодникам. А уникальные ландшафты уже сегодня привлекают любителей экотуризма.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Шумилинский район, Витебская область.