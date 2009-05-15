Торговля воздухом принесет Беларуси до 5 миллионов евро в год

Очищая нашу атмосферу, мы сможем продавать квоты на парниковые газы странам, где лимит выбросов углеродов превышен. В рамках проекта ООН и Глобального экологического фонда в Беларуси восстановят 17 торфяников.
Сегодня многочисленная делегация представителей ООН, лесного хозяйства, экологов и местных властей – почти как по Мележу. «Люди на болоте». Деловые галстуки эффектно дополнили резиновые сапоги. 7 уазиков и трактор для подстраховки. Иначе до объекта не добраться. А ведь еще два года назад эти пейзажи были подобием пустыни.
Две с половиной тысячи гектаров Обольского болота в советские времена были своеобразным торфяным «прииском». Здесь добывали торф в течение 80 лет. После чего территория заросла лесом, и бывший торфяник превратился в очаг пожаров. «Спасательным кругом» для безжизненных земель стало повторное заболачивание.
Реабилитация осушенных болот сегодня – самый экономный способ борьбы с парниковыми газами. Белорусские болота называют легкими Европы. И не зря. Они выводят углекислый газ из атмосферы, задерживают радионуклиды и накапливают пресную воду.
– Работа по восстановлению нарушенных болот и торфяников, которую мы проводим вместе с местными партерами, очень важна. Потому что сохраняет природное достояние регионов и стимулирует экономическое развитие. Это позволяет сократить выброс углекислого газа в атмосферу, что приносит пользу не только Беларуси, но и всему мировому сообществу, – считает представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антониус БРУК.
На оздоровление одного торфяника необходимо 2 года и 150 миллионов рублей. В рамках программы ООН и Глобального экологического фонда в Беларуси возродят 17 таких болот. Ожидаемая выгода – 5 миллионов евро ежегодно. Речь идет о продаже квот на парниковые газы. Схема проста: Беларусь сокращает количество выбрасываемых углекислых газов, а промышленные страны, где их выброс превышает лимит, готовы платить за «зеленый» имидж.
– Экономический эффект просчитывается сейчас. Мы пытаемся сделать подобную заболачиваемость через механизмы Киотского протокола, то есть через продажу квот на выделение парниковых газов. Многие страны уже работают в рамках Киотского протокола и получают значительные прибыли, – научный координатор проекта Александр КОЗУЛИН.
После «реанимации» болото постепенно оживает. 80% его обитателей занесены в Красную книгу. И сегодня орнитологи уже снова фиксируют здесь редких пернатых.
– За короткое время пребывания здесь отмечены такие виды, как малый подорлик, который занесен в Красную книгу РБ и международную красную книгу, отмечена сизая чайка, – отметил директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаушчыны» Виктор ФЕНЧУК.
Полностью функции болота восстановятся через полвека. А вот первая клюква появится здесь совсем скоро. На радость ягодникам. А уникальные ландшафты уже сегодня привлекают любителей экотуризма.
Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Шумилинский район, Витебская область.