Торговля: первоочередные задачи

В Беларуси к 2010 году будет построено 16 гипермаркетов, откроется 665 новых объектов торговли и общественного питания. Об этом на заседании Президиума Совета Министров сообщил министр торговли Александр Иванков.

Перед торговлей всегда стояла задача предоставить человеку максимально широкий комплекс услуг при высокой культуре обслуживания. Эта задача остается актуальной и в нынешней пятилетке. Для ее достижения предусматривается дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в торговле. Будут изменены и дополнены законы о торговле, о защите прав потребителей, о рекламе, о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Председательствующий на заседании Президиума Совмина премьер-министр Сергей Сидорский потребовал создать такие условия, чтобы люди хотели покупать. Ведь через пять лет доходы населения возрастут. А деньги должны остаться в стране. Глава правительства подчеркнул - нужно внедрять современные методы работы с покупателями и развивать маркетинг. Он предложил сформировать четкую систему работы магазинов розничной сети, объектов оптовой торговли, магазинов эксклюзивных товаров. А также поработать с предпринимателями, чтобы поднять торговлю на рынках на более высокий цивилизованный уровень.